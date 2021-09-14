تأجيل محاكمة خطيب مسجد بـ«جند الأقصى وجبهة النصرة»

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة المتهم “مدين ا ” إمام وخطيب وداعي شرعي بتهمة الالتحاق بـ “جند الأقصى وجبهة النصرة ” التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الارهاب.. لجلسة 11 أكتوبر المقبل لحضور المتهم من محبسه.

وقالت النيابة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة أنه روج لارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عن طريق مجموعتين إلكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمي ” إفتاء ـ أسئلة وفتاوي ” لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة علي النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي “جند الأقصى وجبهة النصرة”.

كتبت – نجوى عبد العزيز