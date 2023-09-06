تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة

قررت محكمة الجنايات اليوم تأجيل نظر محاكمة المتهم جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس، وذلك إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أحالت المتهمين وهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأحمد حسني محمد الأقفالي صاحب شركة خاصة ومحمد أحمد شرف الدين صاحب شركة خاصة وسهير محمد قاصد صاحبة شركة خاصة، ورباب أحمد عبدالخالق صاحبة شركة خاصة، ومدحت عبدالصبور شيبة صاحب شركة للأثاث المكتبي، وذلك الي محكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، وقيدت برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس.

تضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، وهو مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.

كتبت – نجوى عبد العزيز