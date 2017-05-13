تأجيل محاكمة جمال اللبان في رشوة مجلس الدولة لـ 15 مايو

قررت محكمة الجنايات تأجيل ثاني جلسات محاكمة جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وثلاثة آخرين، في القضية المعروفه بـ”الرشوة الكبري”، إلى جلسة بعد غد الإثنين 15 مايو الجاري، مع السماح لدفاع المتهمين بالاتصال بهم عن طريق النيابة، ولذويهم بالزيارة طبقًا للقانون.

كان النائب العام أمر بمنع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

أحال النائب العام نبيل صادق، جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين في قضية رشوة مشتريات مجلس الدولة لمحكمة الجنايات في اتهامهم بتلقي رشوة.