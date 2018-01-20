تأجيل محاكمة جرانة في تراخيص الشركات إلى 19 فبراير

نجوى عبد العزيز:قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، اليوم السبت، تأجيل قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، إلى جلسة ١٩ فبراير المقبل، للإعلان، فيما تغيب "جرانة" ومحاميه عن الجلسة.ونسبت النيابة العامة، لـ "جرا

نجوى عبد العزيز:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، اليوم السبت، تأجيل قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، إلى جلسة ١٩ فبراير المقبل، للإعلان، فيما تغيب “جرانة” ومحاميه عن الجلسة.

ونسبت النيابة العامة، لـ “جرانة” بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة من دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة جرانة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إصدار تراخيص لشركات سياحة”.

