سيـــاســة

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك إلى 10 مارس

محكمة الجنايات بالقاهرة
المال - خاص 2:47 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 2:47 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة ، قرارها بتأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بفساد الجمارك إلى جلسة 10 مارس.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

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وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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