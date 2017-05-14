تأجيل محاكمة بديع و92 آخرين في أحداث بني سويف لـ9 يوليو

نجوى عبد العزيز قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامي على، ووائل أحمد عبد الله، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة "الإخوان"، و92 آخرين، بتهمة حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات، عقب فض اعتصامي راب

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامي على، ووائل أحمد عبد الله، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة “الإخوان”، و92 آخرين، بتهمة حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 في القضية المعروفة بـ”أحداث بني سويف” لجلسة 9 يوليو المقبل لاستكمال المرافعة.

ويحاكم في القضية 93 متهمًا، منهم 25 محبوسين و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة “الإخوان” وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب، أمين حزب “الحرية والعدالة” بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي، عضوا مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكري، عضو مجلس النواب السابق.