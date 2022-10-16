تأجيل محاكمة بديع وآخرين بقضية أحداث المنصة

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد و74 متهما آخرين من عناصر الجماعة الإرهابية في قضية قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي وآخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة” لجلسة 19 نوفمبر المقبل للاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي.

والجدير بالذكر أن قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

كتبت نجوى عبد العزيز