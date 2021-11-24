تأجيل محاكمة أبو الفتوح والقصاص وآخرين فى «دعم الإخوان» إلى 28 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بمقر المحكمة المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص وآخرين في الجناية 1059 لسنة 2021 إلى ٢٨ ديسمبر.
أسندت النيابة للمتهمين تهم بالانضمام لجماعة الإخوان، وتقديم الدعم المادي لتنفيذ مخططهم وإعطاء تكليفات لبعض العناصر المرتبطة بالتنظيم، وعقد لقاءات أثناء تردده على النيابات والمحاكم لتجديد حبسه، مع بعض قيادات جماعة الإخوان لتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر التنظيم.
كما يواجه عبد المنعم أبو الفتوح اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كتبت نجوى عبد العزيز