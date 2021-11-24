تأجيل محاكمة أبو الفتوح والقصاص وآخرين فى «دعم الإخوان» إلى 28 ديسمبر

‫أسندت النيابة للمتهمين تهم بالانضمام لجماعة الإخوان، وتقديم الدعم المادي لتنفيذ مخططهم وإعطاء تكليفات لبعض العناصر المرتبطة بالتنظيم، وعقد لقاءات أثناء تردده على النيابات والمحاكم لتجديد حبسه، مع بعض قيادات جماعة الإخوان لتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر التنظيم

‫قررت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بمقر المحكمة المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص وآخرين في الجناية 1059 لسنة 2021‬ إلى ٢٨ ديسمبر.

‫أسندت النيابة للمتهمين تهم بالانضمام لجماعة الإخوان، وتقديم الدعم المادي لتنفيذ مخططهم وإعطاء تكليفات لبعض العناصر المرتبطة بالتنظيم، وعقد لقاءات أثناء تردده على النيابات والمحاكم لتجديد حبسه، مع بعض قيادات جماعة الإخوان لتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر التنظيم.‬

‫كما يواجه عبد المنعم أبو الفتوح اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.‬

كتبت نجوى عبد العزيز