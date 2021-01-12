سيـــاســة

تأجيل محاكمة الناشطة سناء سيف بـ«نشر أخبار كاذبة» إلى جلسة 9 فبراير

إلى جلسة 9 فبراير لمرافعات الدفاع
المال - خاص 7:18 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 7:18 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

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قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، قرارها بتأجيل مُحاكمة الناشطة سناء سيف لنشرها أخبار كاذبة، وذلك إلى جلسة 9 فبراير لمرافعات الدفاع.

تبين من التحقيقات أن المتهمة أذاعت خلال  الفترة من إبريل 2020 حتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم المعادى، عمداً أخبارًا وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، باستخدام المتهمة حساباً خاصاً على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب على موقع الفيس وأهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانت مقدم الشرطة بالتعدي عليه بالقول لفظاً وبالتهديد وعيداً حال تواجدها بمنطقة سجون طرة اثناء توليه أعمال تأمين السجن، وإثارة الفزع بين الناس وأدعت فيها كذباً بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها، وسبت بطريق النشر موظفاً عاماً رئيس مباحث منطقة سجون طرة 

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كتبت- نجوى عبد العزيز

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