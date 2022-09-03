تأجيل محاكمة المتهم في مذبحة الريف الأوروبي إلى 5 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، لعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية، حضر المتهم جلسة المحاكمة وكان يخفى وجهه عن المصورين.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.

كتبت نجوى عبد العزيز