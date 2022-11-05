تأجيل محاكمة المتهم في قضية مذبحة الريف الأوروبي إلى 3 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 25 والمنعقدة بالكيلو 10 ونص، برئاسة المستشار محمد عوض الله وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى وعمرو وحيد محمود تأجيل، محاكمة عاطف محمود 50 سنة، تاجر الفاكهة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة الريف الأوروبي، وذلك إلى جلسة 3 ديسمبر لإحضار المتهم من مستودعه وإرفاق التقرير الطبي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل 5 وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هى قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وقد كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة.

كتبت نجوى عبد العزيز