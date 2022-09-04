تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الزقازيق إلى الثلاثاء المقبل

قررت محكمة الجنايات بالزقازيق، تأجيل نظر محاكمة قاتل زميلته سلمى بهجت بطعنها عدة طعنات قاتلة إلى جلسة الثلاثاء القادم، لضم ملف التقرير الطبي الخاص بالحالة النفسية للمتهم إلى ملف القضية والمرافعة.

كانت جلسة المحاكمة قد شهدت إجراءات أمنية مشددة استعدادا لبدء محاكمة قاتل الطالبة سلمى بهجت حيث تم إحاطتها بكردونات أمنية وتقنين الدخول والخروج لقاعة المحكمة ، حيث وصل المتهم وسط إجراءات أمنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام.

ترجع وقائع القضية إلى يوم 8 أغسطس الماضى حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أهالي عقار بحي المنتزه بقسم أول الزقازيق بقيام شخص بالتعدي على فتاة بمدخل العمارة بطعنها بسلاح أبيض بسكين عدة طعنات أودت بحياتها. وتم ضبط المتهم بمعاونة أهالي المنطقة، واتضح أنه يدعى إسلام محمد فتحى محمد 22 عاما طالب بكلية الإعلام بجامعة الشروق وبحوزته سكين ملوث بدماء المجنى عليها.

حيث اعترف المتهم تفصيلا بالحادث وأنه قام بقتل زميلته سلمى بهجت محمد محمود بطعنها 15طعنة من الأمام وطعنتين من الخلف انتقاما منها لسابقة ارتباطهما عاطفيا وقيامها بالتخلى عنه رغم معاونتها واصرارها على انهاء العلاقة دون رغبته مما أثار حفيظته وقرر قتلتها على غرار طالبة المنصور، وأنه قام بإعداد سكين وانتظرها بمقر جريدة إقليمية تتدرب فيها وعقب وصولها عاجلها بعدة طعنات أودت بحياتها.

وبفحص المتهم عثر على رسم على صدره باللون الأسود مدون عليه “سلمى حبيبتى” ووشم آخر على ذراعة اليمنى مدون عليه “سلمى” باللون الأحمر.

وتم إحالته للنيابة التي وجهت له تهمة قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لرفضها الارتباط به، حيث وضع مخطط لقتلها وكمن لها بإحدى زوايا العقار وما ان ظفر بها طعنها بسكين بلا رحمة فقررت النيابة إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات.

كتبت نجوى عبد العزيز