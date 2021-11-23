تأجيل محاكمة المتهم بأحداث شارع السودان إلى 30 نوفمبر

قررت، محكمة جنايات امن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب ، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تاجيل نظر محاكمة المتهم محمد سيد احمدو الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد غيابيا .. وذلك الى جلسة 30 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم، وذلك في القضية رقم 12033 لسنة 2015 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بأحداث شارع السودان.

كانت تحريات اجهزة الامن والتحقيقات قد كشفت عن مشاركة المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم ومجهولون بالتجمهر الذي نظمته جماعة الإخوان بشارع السودان دائرة قسم العجوزة لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، حال حيازة المتجمهرين لأسلحة نارية وذخائر والعاب نارية وقيامهم أثناء التجمهر بإطلاق الأعيرة النارية “الخرطوش” والالعاب النارية “شماريخ” وترديد الهتافات المناهضة والتعدي علي قوات الشرطة والأهالي الرافضين لنشاطهم، بهدف ترويع المواطنين لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد استكمالا لمخطط الجماعة الهادف الى إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها تزامنا مع ذكرى 25 يناير.

كتبت نجوى عبد العزيز