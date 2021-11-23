سيـــاســة

تأجيل محاكمة المتهم بأحداث شارع السودان إلى 30 نوفمبر

والمعروفة إعلاميًا بأحداث شارع السودان
المال - خاص 5:22 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 5:22 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت، محكمة جنايات امن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب ، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تاجيل نظر محاكمة المتهم محمد سيد احمدو الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد غيابيا .. وذلك الى جلسة 30 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم، وذلك في القضية رقم 12033 لسنة 2015 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بأحداث شارع السودان.

اقرأ أيضا  رئيس مجلس الشيوخ يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الكرملين في موسكو

كانت تحريات اجهزة الامن والتحقيقات قد كشفت عن مشاركة المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم ومجهولون  بالتجمهر الذي نظمته جماعة الإخوان بشارع السودان دائرة قسم العجوزة لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، حال حيازة المتجمهرين لأسلحة نارية وذخائر والعاب نارية وقيامهم أثناء التجمهر بإطلاق الأعيرة النارية “الخرطوش” والالعاب النارية “شماريخ” وترديد الهتافات المناهضة  والتعدي علي قوات الشرطة والأهالي الرافضين لنشاطهم، بهدف ترويع المواطنين لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد استكمالا لمخطط الجماعة الهادف الى إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها تزامنا مع ذكرى 25 يناير.

اقرأ أيضا  رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي تستقبل رئيس مجلس الشيوخ المصري

كتبت نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السيسي : نعمل على تشجيع تكتلات الكوميسا وسادك وشرق أفريقيا للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية

منتصر محمود 4:37 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

السيسي : آلية مقترحة لمراجعة السياسات التجارية لتطبيق الامتيازات الجمركية بين دول الكوميسا

المال - خاص 4:31 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

خطط المحافظات تثير الجدل خلال مناقشات قانون التخطيط العام

ياسمين فواز 4:27 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

بعد ثبوت تلاعبهم فى الإيرادات.. الحكم بمجازاة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 آخرين

المال - خاص 3:32 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

اقتراح برغبة في البرلمان لتدريس مادة البرمجة بالمدارس

ياسمين فواز 2:26 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

لجنة الخطة بمجلس النواب توافق على قانون التخطيط العام

ياسمين فواز 1:43 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21