تأجيل محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد إلى 21 مايو

نجوى عبد العزيزقررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين المنتمين لحركة "حسم" في القضية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة ٢١ مايو لتعذر حضور المتهمين.نسبت تحقيقات نيابة أمن الدو



نجوى عبد العزيز

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين المنتمين لحركة “حسم” في القضية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة ٢١ مايو لتعذر حضور المتهمين.

نسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة “حسم” ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان.

