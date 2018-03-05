تأجيل محاكمة المتهمين في كتائب أنصار الشريعة إلى 18 مارس

نجوى عبدالعزيز أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي محمود، ومختار العشماوي محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لجلسة 18 مارس، لاستكمال مشاهدة الأحراز.وكان النائب العام الراحل المستشار ه

نجوى عبدالعزيز



أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي محمود، ومختار العشماوي محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”كتائب أنصار الشريعة”، لجلسة 18 مارس، لاستكمال مشاهدة الأحراز.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.