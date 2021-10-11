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تأجيل محاكمة المتهمين في قضية كتائب حلوان إلى 14 نوفمبر

جاء قرار التأجيل بناء على طلب الدفاع الحاضر عن أحد المتهمين، وذلك للاستعداد وللمرافعة
المال - خاص 9:12 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21 9:12 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

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قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظر جلسات محاكمة 213 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ كتائب حلوان، وذلك إلى جلسة 14 نوفمبر القادم.

جاء قرار التأجيل بناء على طلب الدفاع الحاضر عن أحد المتهمين، وذلك للاستعداد وللمرافعة.

كانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين قد كشفت عن قيام الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لعناصر إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا العناصر الإرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.

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وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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وسبق أن وافق المستشار هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

كتبت – نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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