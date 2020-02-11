تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» إلى 25 فبراير

وقعت الجريمة في 9 أكتوبر، العام الماضي، بمدينة تلا بالمنوفية

قررت محكمة أحداث الطفل، تأجيل جلسة محاكمة واقعة “شهيد الشهامة”، لجلسة 25 فبراير لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في شبين الكوم، أصدرت حكمها في ديسمبر الماضي بحبس المتهم محمد راجح ومتهمين آخرين 15 سنة، والمتهم الرابع 5 سنوات.

وقعت الجريمة في 9 أكتوبر، العام الماضي، بمدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأي عام، وشهدت مدينتي تلا وشبين الكوم مسيرات مطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح، و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

كتبت – نجوى عبد العزيز