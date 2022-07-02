تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة إلى 27 يوليو

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الصحة إلى 27 يوليو للحكم.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، في القضية المعروفة بـ”رشوة وزارة الصحة”.

كتبت نجوى عبد العزيز