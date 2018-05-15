تأجيل محاكمة المتهمين في فض رابعة

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع عن مرشد الإخوان و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية"- لجلسة 19 مايو. أسندت…

نجوى عبد العزيز





قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع عن مرشد الإخوان و738 متهمًا في “فض اعتصام رابعة العدوية”- لجلسة 19 مايو.

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليًّا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

المتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي.