تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية روض الفرج» الإرهابية

نجوى عبدالعزيز

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك إلى جلسة 31 أغسطس.

ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولى قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

كما قررت المحكمة تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهم عبد الرحمن عبد الله الشيخ في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف البساتين لجلسة 14 سبتمبر القادم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.