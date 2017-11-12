تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث البحر الأعظم لـ23 ديسمبر

نجوى عبد العزيز أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي، وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم، بعد عزل محمد مرسي، بناء على طلب الدفاع لجلسة 23 ديسمبر المقبل. كانت النيابة أس

نجوى عبد العزيز



أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي، وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم، بعد عزل محمد مرسي، بناء على طلب الدفاع لجلسة 23 ديسمبر المقبل.

كانت النيابة أسندت، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان تهم التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

وأسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.