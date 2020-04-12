تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية حرق كنيسة كفر حكيم إلى 28 أبريل

اصدرت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، قرارا بتأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة ، إلى جلسة 28 أبريل الحالى.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.كانت النيابة العامة كما أسندت للمتهمين في القضية التورط في حريق “كفر حكيم” بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

كتبت نجوى عبد العزيز