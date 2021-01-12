تأجيل محاكمة المتهمين بقضية كتائب حلوان إلى 24 يناير الحالى

قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب الأولى، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، والمنعقدة بمجمع طرة تأجيل محاكمة المُتهمين في كتائب حلوان، لجلسة 24 يناير لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

كشفت التحقيقات التى تولتها النيابة مع المتهمين قيامهم خلال الفترة من أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015 بمحافظتى القاهرة والجيزة، من الأول حتى 31 تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بالقاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

كتبت- نجوى عبد العزيز