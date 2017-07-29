تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ميادة أشرف لـ 15 أغسطس

نجوى عبد العزيزقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية في اتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها "عين شمس"، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة مارى جورج، لجلسة 15 أغسطس لمرافعة الدفاع.وأسند

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية في اتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها “عين شمس”، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة مارى جورج، لجلسة 15 أغسطس لمرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين المنتمين لجماعة الإخوان تدبير تجمهر بمنطقة عين شمس يوم 28 مارس 2014 تنفيذًا لأغراض إرهابية، حيث أطلقوا أعيرة نارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم والإعلاميين وقوات الشرطة، وأطلق أحد المتهمين عيارًا ناريًا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء تصويرها أفعالهم الإجرامية فأصابتها في رأسها وأردتها قتيلة.