تأجيل محاكمة المتهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء» إلى 3 مارس

نجوى عبد العزيز

أصدرت محكمة الجنايات دائرة الإرهاب ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس، قرارها بتأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتى عرفت إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 3 مارس المقبل، لمرافعة النيابة، وإخلاء سبيل المتهمة “س.ج” بضمان محل إقامتها لظروف حملها، مع استمرار حبس باقى المتهمين.

وجهت النيابة للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التى تصادف وجودها فى شارع الفلكى.