سيـــاســة

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش العمرانية لجلسة 30 ديسمبر

فى القضية المعروفة إعلاميا بـداعش العمرانية إلى جلسة 30 ديسمبر الحالي
المال - خاص 4:04 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20 4:04 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 22 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بالعمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـداعش العمرانية الى جلسة 30 ديسمبر الحالي، للمرافعة.

كانت  النيابة العامة قد وجهت للمتهمين  اتهامات  تمويل جماعة إرهابية، و الشروع فى قتل ضابط شرطة وفرد الشرطة، وتخريب ممتلكات عامة “سيارات شرطة”، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم الشروع فى قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية “بنادق مسدسات.

اقرأ أيضا  الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية السماح لـ21 شخصًا بالجنسية الأجنبية

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين  للمتهمين ايضا، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

كتبت – نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تأجيل دعوى زيادة بدل الصحفيين لجلسة 10 يناير المقبل

المال - خاص 3:52 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20

الفريق محمد فريد يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى (صور)

أحمد اللاهوني 3:35 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بفض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

المال - خاص 12:07 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20

البرلمان يستقبل 83 نائبا فرديا وتسليمهم كارنيهات عضويتهم اليوم

ياسمين فواز 5:56 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

مصر تعرب عن تعازيها لباكستان في ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية أمس

سمر السيد 5:19 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

تأجيل نظر طعن قتلة حارس محافظ البنك المركزى السابق لـ14 مارس

المال - خاص 5:16 م, الأحد, 27 ديسمبر 20