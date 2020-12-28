تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش العمرانية لجلسة 30 ديسمبر

أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 22 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بالعمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـداعش العمرانية الى جلسة 30 ديسمبر الحالي، للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات تمويل جماعة إرهابية، و الشروع فى قتل ضابط شرطة وفرد الشرطة، وتخريب ممتلكات عامة “سيارات شرطة”، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم الشروع فى قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية “بنادق مسدسات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين للمتهمين ايضا، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

كتبت – نجوى عبد العزيز