سيـــاســة

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل من مستشفى أبو الريش إلى 24 يوليو

وذلك إلى جلسة 24 يوليو المقبل، للمرافعة
المال - خاص 2:55 م, السبت, 26 يونيو 21 2:55 م, السبت, 26 يونيو 21

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قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل من داخل مستشفى أبو الريش، فى القضية المعروفة إعلاميا بطفل أبو الريش، وذلك إلى جلسة 24 يوليو المقبل، للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة الأولى اتهامات ارتكاب جريمة أخرى فى ذات القضية بأن تداخلت فى وظيفة عمومية وهى طبيبة بشرية بمستشفى أبو الريش للأطفال من غير أن تكون لها الصفة الرسمية من الحكومة بأن ادعت لوالدة الطفل المجنى عليه زورًا كونها طبيبة بالمستشفى وأخذت رضيعها منها بحجة اصطحابها له لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفى.

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كماوجهت النيابة للمتهم الثانى ياسر.أ قيامه بالاشتراك مع المتهمة الأولى بطريقى الاتفاق والمساعدة فى خطف الطفل المجنى عليه بالتحايل بأن أتفق معها على خطف أى من الأطفال المترددين على المستشفى.

وقيام المتهم الثانى بمساعدة شريكته بالجريمة بأن أمدها بالمعطف الطبى المضبوط لارتدائه أثناء دخولها المستشفى، لتسهيل ارتكابها للجرم المتفق عليه بينهما، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

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كما أقرت المتهمة الأولى بارتكابها لواقعة خطف الطفل المجنى عليه محمد حمادة رجب بالاتفاق مع المتهم الثانى وبمساعدته وأقرت المتهمة بجلسة تجديد أمر حبسها بارتكابها للواقعة على النحو الوارد بأقوالها بالتحقيقات وبعرض المقاطع المرئية لكاميرات المراقبة على المتهمة أقرت بأنها هى المتواجدة بها وأن الطفل الذى تحمله هو المجنى عليه.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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