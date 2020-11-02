سيـــاســة

تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على فتاة التيك توك للأسبوع المقبل

لاتخاذ إجراءات رد المحكمة
المال - خاص 4:09 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 4:09 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة المتهمين فى قضية منة عبدالعزيز “فتاة التيك توك” للأسبوع المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

كانت  تحقيقات النيابة قد كشفت عن قيام 6 متهمين -أربعة  وفتاتان- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين – كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة العامة، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.

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كتبت- نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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