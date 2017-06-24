تأجيل محاكمة المتهمين بالبلطجة في ساقية مكي لـ17 أكتوبر

كتبىت نجوى عبدالعزيز أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، وعضوية المستشارين مجدي البيومي وسامح عثمان، محاكمة ٣٢ متهمًا بالبلطجة وإثارة الشغب بشارع سعد زغلول بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وذلك بعد وقوع مشاجرة بين عائلتين انتهت بوقوع قتلى وجرحى، وحدوث تلفيات بالمحال الكا

كتبىت نجوى عبدالعزيز



أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، وعضوية المستشارين مجدي البيومي وسامح عثمان، محاكمة ٣٢ متهمًا بالبلطجة وإثارة الشغب بشارع سعد زغلول بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وذلك بعد وقوع مشاجرة بين عائلتين انتهت بوقوع قتلى وجرحى، وحدوث تلفيات بالمحال الكائنة بالشارع لجلسة 17 أكتوبر.

ترجع وقائع القضية عندما تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا مفاده وقوع مشاجرة بين عائلتي اللولي والجعايدة بمنطقة ساقية مكى بالجيزة بسبب رغبة كل من طرفي النزاع فرض السيطرة والسطو على

المنطقة.

وفور دخول القوات المنطقه انهال طرفا النزاع على السيارات بإلقاء الحجارة والمولوتوف والزجاجات الفارغة، مما أحدث تلفيات بسيارات الشرطة، وسيطرت القوات على المشاجرة وتم القبض على المتهمين.