تأجيل محاكمة الفنانة ليلى غفران فى تهمة سب محاميها إلى 14 ديسمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنانة ليلى غفران في اتهامها بالسب والقذف والتشهير بمحاميها ح أ ا، إلى 14 ديسمبر للإعلام بالدعوى المدنية.

حملت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022 باتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بسبب خاتم ألماس والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون جنيه لما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية.

كانت جهات التحقيق قد قررت إحالة القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، لنظر جلسة محاكمة ليلي غفران في اتهامها بالإساءة إلى محاميها واتهامه بسرقة خاتم ألماظ.

يذكر أن ليلى غفران قد نشرت عبر الفيس بوك منشورا بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق قضية سرقة الخاتم الألماس قامت خلاله بسب محاميها السابق والتشهير به.

كتبت نجوى عبد العزيز