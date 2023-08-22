تأجيل محاكمة الأم قاتلة طفلها بالزقازيق إلى الغد

نظرت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي، قضية الام التى قتلت طفلها وقطعته وطهت اجزاء منه وقررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة الأم المتهمة إلى جلسة غدا الأربعاء للإطلاع على تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي المكلفة بفحص المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية عرضها على لجنة خماسية لفحصها ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وتعود أحداث قضية جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجنى عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها فغافلته، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

كتبت نجوى عبد العزيز