تأجيل محاكمة أم قتلت طفلتها لطلبها الطعام

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة قتل طفلتها، لجلسة 11 سبتمبر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمة بضرب المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، ولم تقصد من ذلك قتلا فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها، بأن أعتادت ضربها واتخذته سبيلا لتربيتها ملتفتة عن صغر سنها، وضعف بنيانها الذي لا يقوي علي تحمل مثل تلك الاعتداءات، حتي بكت المجني عليها شاكية لها من شدة جوعها.

ففاجئتها ضاربة إياها على وجهها فاشتد بكائها فانهالت عليها صفعا حتى ارتطم رأسها بالحائط، فأعشي عليها محدثة بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتي خارت قواها.

ولفظت أنفاسها وفارقت الحياة، حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز الـ 18 من عمرها .

كتبت – نجوى عبد العزيز