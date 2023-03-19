تأجيل محاكمة أعضاء خلية تنتمى لتنظيم القاعدة فى كفر الشيخ إلى 5 مايو

قررت الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بجلسة اليوم، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بخلية تنتمى لتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية لجلسة 5 من شهر مايو، لحضور دفاع المتهم الأول والثاني والثالث، بناء على طلبات الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس الواردة في محضر الجلسة ولسماع شهادة شهود الإثبات.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم السادس ، وأمرت بإلقاء القبض على المتهمين الماثلين من الأول حتى الخامس، وحبسهم على ذمة القضية وإيداعهم بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وحددت الجلسة المنوة عنها بعالية لتنفيذ القرارات ونظر الدعوى.

وكانت الدائرة الثامنة إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون قد قررت تأجيل نظر قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين بتهم مختلفة والمعروفة باسم تنظيم القاعدة بكفر الشيخ، بتهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كتبت نجوى عبدالعزيز