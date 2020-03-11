تأجيل مباريات الخميس في الدوري المصري بسبب سوء الطقس

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري المصري المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة 18، بسبب سوء الأحوال الجوية. وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي على صفحته فيسبوك، أن قرار تأجيل مباريات الدوري المصري غدًا الخميس،…

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري المصري المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة 18، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي على صفحته فيسبوك، أن قرار تأجيل مباريات الدوري المصري غدًا الخميس، يأتي تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح العاملين في مصر إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة، وبناءً على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية.

من جانبه، أشار حسام الزناتي، مدير المسابقات بالاتحاد، إلى أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة وسوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

وكان مقررا إقامة 4 مباريات ضمن الجولة الـ18 من الدوري الممتاز غدا الخميس، وهي نادي مصر ضد الإنتاج الحربي، حرس حدود ضد المصري، مصر للمقاصة ضد أسوان، والاتحاد السكندري ضد الزمالك.

