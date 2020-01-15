تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي لمدة 48 ساعة لأسباب أمنية

ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي بالأهلي، عن تلقي النادي خطابًا رسميًا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل لقاء النجم الساحلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم خاطب نظيره الأفريقي؛ لتأجيل المباراة لأسباب أمنية، في الوقت الذي كان من المقرر إقامة اللقاء يوم 24 يناير المقبل.

ووافق الاتحاد الأفريقي رسميًا على تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي، لمدة 48 ساعة لتجري يوم الأحد 26 يناير المقبل.

تأجيل لقاء الأهلي والترجي لمدة 48 ساعة، سيدفع اتحاد الكرة المصري لتعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي في الجولة 15 من الدوري المصري، والتي كان مقررًا إقامتها يوم 27 يناير المقبل.