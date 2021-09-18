تأجيل ماراثون طوكيو وإلغاء نسخة 2022 بسبب كورونا

قالت مؤسسة "ماراثون طوكيو" عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إن السباق الذي كان من المقرر إقامته في 17 أكتوبر المقبل تأجل إلى السادس من مارس 2022

قال القائمون على تنظيم ماراثون طوكيو إنهم قرروا تأجيل السباق حتى مارس المقبل وإلغاء نسخة السباق في 2022 بسبب حالة الطوارئ الصحية المطبقة في العاصمة اليابانية في ظل استمرار تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت مؤسسة “ماراثون طوكيو” عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن السباق الذي كان من المقرر إقامته في 17 أكتوبر المقبل تأجل إلى السادس من مارس 2022.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن تاداكي هايانو مدير السباق قوله: “أود وبكل صدق الاعتذار ليس فقط للعدائين والمتطوعين لكن لكل من كان ينتظر الحدث”.

وللعام الثاني على التوالي يتأثر ماراثون طوكيو باستمرار جائحة “كوفيد-19” بعد أن اقتصر السباق في العام الماضي على عدائي الصفوة.

مطالبات بتطعيم الأطفال دون سن 11 عاما في اليابان

دعت الأمين العام التنفيذي للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني سيكو نودا، المُرشحة لخلافة رئيس الوزراء الحالي، بتطعيم الأطفال دون سن 11 عاما بلقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وذكرت صحيفة “جابان توداي” اليابانية، اليوم السبت، أن تصريحات الأمين العام جاءت خلال مناظرة بين الثلاثة مرشحين لرئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قبيل انعقاد انتخابات رئاسة الحزب في 29 سبتمبر المقبل.

يذكر أن وزارة الصحة اليابانية توزع جرعات من لقاحي “فايزر” و”مودرنا” الأمريكيين على الأطفال من عمر 12 عاما فأكبر.

إصابات كورونا حول العالم

ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 227 مليونا و613 ألفا و687 حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة، التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، وفق ما نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و678 ألفا و856 حالة.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 9ر41 مليون حالة، في حين سجلت الهند 3ر33 مليون حالة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21 مليون حالة.