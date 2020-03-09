تأجيل مؤتمر النقل الدولي واللوجستيات بسبب «كورونا»

فى تطور جديد ولافت لتداعيات انتشار فيروس كورونا فى عدد من دول العالم ومنها مصر مؤخرًا

قرر مسئولو شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، تأجيل مؤتمر النقل الدولي واللوجستيات الفياتا 2020، فى تطور جديد ولافت لتداعيات انتشار فيروس كورونا فى عدد من دول العالم ومنها مصر مؤخرًا.

وأعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن تأجيل مؤتمر فياتا مصر 2020 بسبب فيروس كورونا، والذي ضرب العديد من الدول بكل أنحاء العالم خلال الفترة القليلة الماضية.

وكشف من جانبه أحمد العنتبلي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بأن مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية قد قررت جلستها بتاريخ السابع من مارس الجاري تأجيل عقد مؤتمر الفياتا لدول أفريقيا والشرق الأوسط، والتي كان مقررا لها يونيو ٢٠٢٠ إلى العام المقبل.

وأضاف العنتبلي بأن السبب الرئيسي في قرار المجلس هو فيروس كورونا، وما تلاحظ في الفترة الأخيرة من انخفاض زوار المعارض، نظرا للذعر الذي تسبب فيه هذا الفيروس القاتل في العالم.

من المقرر مشاركة ضيوف من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا فى الفياتا

من ناحيته، قال خالد صبري النائب الأول، إن التخوف هو إلغاء الضيوف والمتحدثين الرئيسيين للمؤتمر، والذي ينبغي أن يصلوا من مختلف البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا لحضور هذا الحدث في مصر، مما يؤثر على نجاح المؤتمر.