تأجيل قضية احتكار صمامات القلب إلى 8 إبريل

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل ثاني جلسات قضية احتكار صمامات القلب، المتهم فيها 9 شركات لتوريد صمامات القلب والمؤكسدات للمستشفيات الحكومة، لجلسة ٨ أبريل للاطلاع على المستندات.جاء قرار الاتهام خلال أعوام 2013 حتى 2014، 2015 بالاتفاق والتنسيق في مجال تقديم المناقصات

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل ثاني جلسات قضية احتكار صمامات القلب، المتهم فيها 9 شركات لتوريد صمامات القلب والمؤكسدات للمستشفيات الحكومة، لجلسة ٨ أبريل للاطلاع على المستندات. جاء قرار الاتهام خلال أعوام 2013 حتى 2014، 2015 بالاتفاق والتنسيق في مجال تقديم المناقصات والممارسات بتوريد صمامات القلب والمؤكسدات للعديد من المستشفيات الحكومية، بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.