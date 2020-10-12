تأجيل قضية أحمد بسام المتهم بهتك عرض 3 فتيات أمام الجنايات لنوفمبر

كان المتهم قد قام بتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وطلب باستمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، تأجيل نظر قضية المتهم أحمد بسام زكى، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا، وذلك لجلسة نوفمبر.

كان المتهم قد قام بتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وطلب باستمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات.

جاء في قرار الإحالة أنَّ المتهم “تحرش بـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وأمرت النيابة بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض 3 فتيات – لم يبلغنّ 18 سنة وتهديدهنّ وفتاة أخرى، كتابةً بإفشاء أمور خادشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

كتبت نجوى عبد العزيز