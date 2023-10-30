تأجيل فيلم «قصة حب 2» لأحمد حاتم وهنا الزاهد إلى عام 2024

قرر صناع الفيلم السينمائي “قصة حب” للمخرج عثمان أبو لبن، الذي تم طرحه منذ 4 سنوات ولاقى نجاحا جيدا، تأجيل طرح الجزء الثاني للفيلم للنصف الثاني من عام 2024 القادم، لانشغال أبطاله الفترة الحالية في تصوير أكثر من عمل سينمائي.

حيث عرض الجزء الأول من الفيلم عام 2019، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن.

قرر صناع فيلم “قصة حب 2” تأجيل العمل إلى النصف الثانى من العام المقبل، وذلك بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى خلال الفترة الحالية وكذللك ارتباطهم بأعمال جديدة منتظر تصويرها قريبًا، ما جعل هناك صعوبات في تنسيق مواعيد التصوير.

يذكر أن أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائي فني سينمائي وتليفزيوني مميز، حيث تعاونا معا بفيلم “قصة حب” وينتمي لطابع رومانسي، وكذلك قدما معا فيلم “الغسالة” إخراج عصام عبد الحميد ودارت أحداثه فى إطار من الفانتازيا والكوميديا.

ثم تعاونا سويا فى حكاية “لو كنت يوم أنساك” من مسلسل “حلوة الدنيا سكر” الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، وقدما أيضا مسلسل “أنا وهو” من 15 حلقة.