تأجيل عرض فيلم «المطاريد» إلى موسم رأس السنة

قرر صناع الفيلم السينمائي الجديد ” المطاريد ” الذي كان مفترض طرحه الأيام القادمة بدور العرض السينمائي، تأجيل موعد طرحه للجمهور لبداية العام الجديد 2023، وذلك بموسم رأس السنة الجديدة.

وبدأت الشركة المنتجة للفيلم طرح الحملة الدعائية له على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة، فظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوى، مؤكداً أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، ومازالت الأحداث والمفاجآت تتوالى فى الحملة الدعائية.

كما ظهر النجم إياد نصار على أفيش الفيلم بمفرده وبوزن زائد وشكل مختلف لم يعتاده الجمهور منه مما لفت الأنظار له، والفيلم تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين واخرج ياسر سامي، وتدور أحداثه في قالب اجتماعي كوميدي.

فيستعرض الفيلم صاحب نادي المطاريد الذي يقوم بدوره أحمد حاتم ويحاول المنافسة على الحصول على بطولات مع فريق كرة القدم، ويجمع كوكبة من الفنانين منهم تارا عماد ومحمود حافظ ومحمود الليثي وغيرهم.