تأجيل طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة إلى 30 مارس

على الأحكام الصادرة فى حقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعون المقدمة من المتهمين فى القضية المعروفة بفض اعتصام رابعة على الأحكام الصادرة فى حقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد لجلسة 30 مارس تأجيلا إداريا .

والتأجيل الإدارى متعارف عليه فى حالة عدم انعقاد المحكمة نظرا لأى ظروف طارئة ويتم التأجيل على والأوراق وإخطار الجهات المعنية والمتهمين بالموعد الجديد .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات فى جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للإخوانى محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب ، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسى .

كتبت نجوى عبد العزيز