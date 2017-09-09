تأجيل طعن دومة على القفص الزجاجي إلى 18 نوفمبر

نجوى عبد العزيز: قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تأجيل الطعن، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بمعهد أمناء الشرطة في قضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 18 نوفمبر المقبل لتقديم المس

نجوى عبد العزيز:



قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تأجيل الطعن، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بمعهد أمناء الشرطة في قضية “أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 18 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض دعوى “دومة ” لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.

و أشارت الدعوى مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة، و أكد الطعن أن القفص يحول بين دومة ومحاميه، مما يُمثِّل انتهاكًا صارخًا لأحكام الدستور والقانون وإخلالًا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما مثّل إخلالا بمحاميه في حقه في إبداء دفاعه طبقا لضمانات الواردة في قانون المحاماة.

و قال الطعن إن القفص يحول بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي – قاعة المحاكمة، إذ أن القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكمًا إلكترونيًا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، مما يترتب عليه عدم تمكُّن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة عِلمًا بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له.



