تأجيل زيارة وفد رجال الأعمال المكسيكى الأمريكى لمصر بسبب «الجائحة»

سفير دولة المكسيك بالقاهرة : الطاقة أهم المجالات التى يمكن التعاون فيها مع مصر

قال سفير دولة المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتافيو تريب، إن بعثة رجال أعمال المكسيكية الأمريكية التى كان من المستهدف أن تزور مصر أغسطس الماضى تأجلت إلى شهر فبراير المقبل بسبب تفشى جائحة كورونا، مضيفاً أنه يتم النظر حتى الآن فى 7 شركات للمشاركة فى البعثة.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مجالات عمل الشركات تتمثل فى تكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والقطاع الطبى وشركات ناشئة.

كان سفير دولة المكسيك بالقاهرة، قد صرح لـ«المال» سابقاً بأن بعثة رجال أعمال مكسيكية- أمريكية ستزور القاهرة فى نهاية شهر يوليو أو مطلع شهر أغسطس الماضيين، مضيفاً أن هذه البعثة نصفها رجال أعمال مكسيكيين والنصف الآخر رجال أعمال أمريكيين.

ولفت إلى أن السفارة ستنظم مؤتمراً صحفياً فى شهر يناير المقبل للحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين.

وبحسب تصريحات سابقة للسفير المكسيكى، تتمثل أبرز الشركات المكسيكية العاملة فى مصر فى «سيمكس» للأسمنت و«كيدزانيا» التى تعتبر مبادرة مشتركة بين البلدين، ومتخصصة فى التعليم الترفيهى للأطفال، و«أكواليا» الإسبانية- المكسيكية المتخصصة فى إدارة المياه.

كانت مارثا لوبيز، المدير التنفيذى للغرفة العربية- المكسيكية للتجارة والصناعة، قالت فى تصريحات صحفية سابقة، إن مجالات الطاقة تعد من أهم المجالات التى يمكن التعاون فيها مع مصر خاصةً، وأن المكسيك تمتلك واحدة من أكبر محطات الرياح فى العالم، مشيرةً إلى أن بلادها تعد من أبرز الدول المستوردة للرخام المصرى، واليوريا وسلفات البوتاسيوم، بينما تصدر بعض التطعيمات لمصر.