تأجيل دورة الألعاب السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا

حرصًا من اللجنة المنظمة على صحة الجميع باعتبارها الأولوية القصوى

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية تأجيل الدورة المقرر إقامتها هذه الفترة إلى وقت لاحق، بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم، وحرصًا من اللجنة المنظمة على صحة الجميع باعتبارها الأولوية القصوى.

وجاء بيان اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية كالتالي:

وتابعت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية باهتمام كبير المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية التي لم تتدخر جهدًا في تلبية كل الاحتياجات اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين في الألعاب.

وبناءً على التوصيات الصادرة من اللجنة المعنية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار هذا الفيروس، وحيث إن سلامة الجميع تعد الأولوية القصوى، فقد قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية تأجيل إقامة هذه الدورة إلى وقت لاحق، متمنين السلامة للجميع.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية، أعلنت تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العالي في السعودية اعتبارا من الغد الاثنين، والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا، بعد تفشي فيروس كورونا، مع تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.