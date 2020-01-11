تأجيل دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى إلى منتصف فبراير

أقام الدعوى نقابة صيادلة القاهرة، وتم اتخاذ اللازم لعمل إنذار لوزارة الاستثمار لإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.

أصدرت محكمة القضاء الإداري -دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار منير غطاس، اليوم السبت، قرارها بتأجيل دعوى نقابة صيادلة القاهرة لإلغاء نشاط إدارة سلال الصيدليات الكبرى، لجلسة 15 فبراير المقبل لاستكمال المستندات والمرافعات.

أقام الدعوى نقابة صيادلة القاهرة، وتم اتخاذ اللازم لعمل إنذار لوزارة الاستثمار لإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.

قالت الدعوى إن الإدارة تعتبر الباب الخلفي لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات، وذلك مخالف لقانون الصيدلة والقانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.

نجوى عبدالعزيز