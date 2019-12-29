تأجيل دعوى وقف قرار تحديد المناطق المجاورة للجمهورية إلى 22 فبراير

حيث نصت المادة الأولى من القرار على ضرورة العمل بالقواعد المرفقة بالقرار لتأمين المناطق المتاخمة للحدود

قررت محكمة القضاء الإدارى ، حجز دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار تحديد المناطق المجاورة لحدود الجمهورية والقواعد المنظمة له ، للحكم بجلسة 22 فبراير المقبل .

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الصادر ، لوقف تنفيذ قرار تحديد المناطق المجاورة لحدود الجمهورية والقواعد المنظمة له.

حيث نصت المادة الأولى من القرار على ضرورة العمل بالقواعد المرفقة بالقرار لتأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية والمحددة على خريطة المقياس .

ونصت المادة الثانية من القرار على استثناءات القواعد المرفقة بالقرار ، وهى المناطق الحدودية على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وبعض المدن مثل السلوم وسيدى برانى وسيوة وحلايب ورفح عدا 5 كيلومترات غرب خط الحدود الدولية .

كتبت نجوى عبد العزيز