بورصة وشركات

تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب إلى 13 سبتمبر

ذكرت الدعوى أن هذا القرار يعد تدميرًا لهذا المشروع الصناعي العريق
المال - خاص 2:48 م, الأثنين, 23 أغسطس 21 2:48 م, الأثنين, 23 أغسطس 21

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نجوى عبدالعزيز

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية لجلسة 13 سبتمبر.

ذكرت الدعوى أن هذا القرار يعد تدميرًا لهذا المشروع الصناعي العريق وتشريدا لمئات من العاملين حيث تجتمع الجمعية العمومية غير العادية وتقرر تصفية شركة الحديد والصلب، المصرية.

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وشركة الحديد والصلب المصرية شهدت الكثير من الأحداث، وكانت شاهدًا على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، وتمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانًا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية.

إضافة إلى 54 فدانا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

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بقلم المال - خاص

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