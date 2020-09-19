تأجيل دعوى وقف انتخابات مجلس النواب إلى 26 سبتمبر

الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات، والتى طالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات، والتى طالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ وذلك لجلسة ٢٦ سبتمبر الحالى.

وذكرت الدعوى التى أقامها السادات، أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أى مانع من مباشرته لتلك الحقوق فى ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وطالب السادات فى دعواه التى حملت رقم ٥٦١٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، بإصدار حكم بأحقيته فى الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

كتبت نجوى عبد العزيز