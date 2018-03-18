تأجيل دعوى وقف أوبر وكريم إلى 20 مايو

قررت الدائرة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبد المنعم، وتطالب بوقف ترخيص ونشاط شركات أوبر وكريم، ووقف الخدمات التى تسهل لهم عملهم بمصر لجلسة ٢٠ مايو المقبل.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية و النقل و المالية و الاستثمار و الدولة للتنمية المحلية ومدير الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركة أوبر وكريم.